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Dünya

Endonezya'da hedef net sıfır emisyon

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkesinin net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 1 trilyon dolardan fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu bildirdi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Endonezya'da hedef net sıfır emisyon
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Antara News'un haberine göre, Widodo, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) konuştu.

Ülkesinin 2060'a kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 1 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Widodo, gelişmekte olan ülkelerin de Endonezya'ya benzer bir konumda olduğunu belirtti.

Widodo, ülkesinin ekonomi büyüme ivmesini de sürdürmek istediğini ve gelişmekte olan ülkelerin net sıfır hedeflerine ulaşmak için taraflar arası işbirliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Paris Antlaşması'nın net sıfır emisyon hedeflerine tüm ülkelerin ulaşması için, çok yönlü kalkınma bankalarının enerji dönüşümü yatırım kapasitelerini düşük faiz oranlarıyla arttırması gerektiğinin altını çizen Widodo, "Bu noktadan başlayarak dünyanın karşı karşıya geldiği sorunlar çözülebilir." dedi.

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