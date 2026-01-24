İSTANBUL 12°C / 8°C
  Endonezya'da heyelan faciası: 8 kişi öldü, çok sayıda kayıp var
Dünya

Endonezya'da heyelan faciası: 8 kişi öldü, çok sayıda kayıp var

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 82 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

24 Ocak 2026 Cumartesi 11:03
Endonezya'da heyelan faciası: 8 kişi öldü, çok sayıda kayıp var
Batı Bandung bölgesinde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim alanlarında yıkıma yol açtı.

Antara ajansına konuşan yerel yetkili Herman Suryatman, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Suryatman, "Toprak kaymasından etkilenen 113 kişiden 23'ü sağ kurtarıldı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 82 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yetkililer, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetti.

