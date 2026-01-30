İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

Endonezya'da heyelan faciası: Can kaybı arttı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e çıkarken, kayıp 25 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

AA30 Ocak 2026 Cuma 13:10 - Güncelleme:
Antara ajansının haberine göre, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, bölgede 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Can kaybının 55'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar 41 kişinin kimliğinin belirlenerek cenazelerinin ailelerine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü, olayda şimdiye kadar 75 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Eyaletin Batı Bandung bölgesinde günlerce etkili olan yoğun yağışların ardından 24 Ocak'ta bölgede toprak kayması meydana gelmişti.

Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.

