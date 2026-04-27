  • Endonezya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Endonezya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde Argo Bromo Anggrek uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı. Korkunç tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Devlet demir yolları yetkilisi Anne Purba, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Endonezya'da yaşanan tren kazası can kayıplarına yol açtı. Batı Java bölgesinin Bekasi şehrinde uzun mesafe treni ile banliyö treninin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Kaza, ülkedeki demir yolu güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Antara News sitesinin haberine göre, Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, yaptığı açıklamada, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

  • Endonezya tren kazası
  • Batı Java
  • Bekasi tren faciası
  • Argo Bromo Anggrek
  • PT Kereta Api Indonesia

