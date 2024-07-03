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Dünya

Endonezya'da kayıp kadın 9 metrelik pitonun karnından çıkarıldı

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen ilginç olayda 9 metre uzunluğundaki bir pitonun bir kadını yuttuğu belirtildi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Endonezya'da kayıp kadın 9 metrelik pitonun karnından çıkarıldı
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The Sun gazetesinin haberine göre, Güney Sulawesi eyaletinin Siteba köyünde 36 yaşındaki Siriati, dün sabah saatlerinde hasta çocuğuna ilaç almak için evinden ayrıldı. Siriati'nin evine dönmemesi üzerine polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. Siriati'nin kocası Adiansa, evden 500 metre ileride eşinin terlikleri ve pantolonunu buldu.

9 METRELİK PİTON DİKKAT ÇEKTİ

Polis yetkilileri, terliklerin bulunduğu bölgeye 10 metre mesafede 9 metrelik bir piton olduğunu fark etti. Pitonun gövdesinin çok şişkin olduğunu fark eden yetkililer, vahşi hayvanın Siriati'yi yutmuş olabileceğinden şüphelendi.

SON 24 GÜNDE YUTULAN 2. KADIN

Köylülerin yardımıyla öldürülen pitonun karnından Siriati'nin cansız bedeni çıkarıldı. Siriati, son 24 günde piton tarafından yutularak hayatını kaybeden ikinci kadın oldu. 9 Haziran'da Güney Sulawesi eyaletinin Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadının cesedi, 5 metrelik pitonun içinden çıkarılmıştı.

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