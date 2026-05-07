  • Endonezya'da korkunç kaza! Otobüs tankerle çarpıştı: 16 ölü, 4 yaralı
Dünya

Endonezya'da korkunç kaza! Otobüs tankerle çarpıştı: 16 ölü, 4 yaralı

Endonezya'da yolcu otobüsü ile akaryakıt tankerinin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA7 Mayıs 2026 Perşembe 10:03
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Trans-Sumatra Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile akaryakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yangın çıktı. Kazada en az 16 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yerel Afet Yönetimi yetkilisi Mugono, kazanın öğle saatlerinde meydana geldiğini ve akaryakıt tankerinin ters yönde ilerlediğini belirtti.

Mugono, "Çarpışma, her iki aracı da saran bir yangına neden oldu ve birçok kurban araçların içinde mahsur kaldı" ifadelerini kullanarak, kurbanların yanarak can verdiklerini belirtti.

Endonezya basını, otobüsün Lubuklinggau kentinden Jambi kentine gittiğini ve en az 20 yolcu taşıdığını aktardı. Öte yandan Endonezya'da geçtiğimiz hafta şehirlerarası yolcu treninin banliyö trenine çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı.

