İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2022 Çarşamba / 22 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6157
  • EURO
    19,3352
  • ALTIN
    1061.95
  • BIST100
    4668.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'da korkunç olay! 271 kişiyi taşıyan feribot alev aldı
Dünya

Endonezya'da korkunç olay! 271 kişiyi taşıyan feribot alev aldı

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotunun alev aldığı bildirildi.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Endonezya'da korkunç olay! 271 kişiyi taşıyan feribot alev aldı
ABONE OL

236 yolcu ve 35 mürettebat ile seyir halindeki "Mutiara Timur I" adlı yolcu feribotu, Karangasem plajına yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Bali Boğazı'nda alev aldı.

Bali Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Gede Darmada, yaptığı açıklamada, çok sayıda kurtarma görevlisi, donanma personeli ve yerel balıkçının 2 donanma gemisiyle tahliye çalışmalarına devam ettiğini, henüz yaralanma ve can kaybı bildirilmediğini söyledi.

Şu an için sadece tahliye çalışmalarına odaklandıklarını belirten Darmada, feribottaki yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, feribottan yükselen dumanların arasında kurtarma görevlilerinin, yolcuları şişme botlar vasıtasıyla donanma gemisine tahliye ettiği görülüyor.

Darmada'nın aktardığı bilgilere göre, yolcu feribotu, Batı Nusa Tenggara eyaletindeki Lembar limanından Doğu Java'nın Ketapang kasabasına doğru ilerliyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.