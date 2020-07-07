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Dünya

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 2 yıl kamu personeli alımı durduruldu

Endonezya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle 2 yıl kamu personeli istihdamı yapılmayacağını açıkladı.

AA07 Temmuz 2020 Salı 18:12 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 18:19
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İdari ve Bürokratik Reform Bakanı Tjahjo Kumolo, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 2020 ve 2021 için kamu kurumlarına yeni personel alımının durdurulması kararı aldıklarını belirtti.

Kumolo, salgın nedeniyle bu yıl iptal edilen kamu personeli seçme sınavının 2021 için yeniden başvuruya açılacağını ifade etti.

Şu ana kadar kurumlara başvuru yapmış adayların mülakatlarının da ertelendiği bilgisini paylaşan Kumolo, ancak ihtiyaca bağlı olarak gelecek yıl personel alımının gündemlerinde olabileceğini kaydetti.

Kumolo, polis ve askeri okullar gibi çeşitli kurumların ise bu durumdan muaf tutulduğunun altını çizdi.

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