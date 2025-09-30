İSTANBUL 21°C / 12°C
Endonezya'da okul binası çöktü: 1 ölü, 102 yaralı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.

30 Eylül 2025 Salı 08:41
Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu, binanın yeniden çökme riskinin arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.

Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

