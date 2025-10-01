İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Endonezya'da okul faciası: 38 kişi enkaz altında

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde dün çöken okul binasının enkazında olduğu düşünülen 38 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 11:10
Endonezya'da okul faciası: 38 kişi enkaz altında
ABONE OL

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), eyaletin Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, çöken binanın enkazından 102 kişinin kurtulduğu, bunlardan 91'inin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı, 11'inin ise arama kurtarma ekiplerince çıkarıldığı belirtildi.

Enkaz altında kaldığı düşünülen 38 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, afet yönetim kurumları, ordu, polis, itfaiye ve gönüllülerden oluşan yüzlerce kişinin çalışmalara katıldığı kaydedildi.

Okul binasının çöküşünün nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Doğu Cava'da tadilat yapılan yatılı okul binasının dün çökmesi sonucu 3 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

