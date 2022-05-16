İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2022 Pazartesi / 15 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,5721
  • EURO
    16,2714
  • ALTIN
    900.827
  • BIST100
    2421.09
Dünya

Endonezya'da otobüs faciası

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde otobüsün yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 15 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

IHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Endonezya'nın batısında bulunan Doğu Java eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Mojokerto kentinde yaşanan kazanın ardından açıklama yapan Arama Kurtarma Operasyonu Başkanı I Wayan Suyatna otobüsün yol kenarında bulunan bir direğe çarptığını belirtirken, "Otobüs şoförü muhtemelen çok fazla yorgundu ve aracın kontrolünü kaybetti" dedi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dr. Wahidin Sudirohusodo Hastanesi'nde acil serviste görevli doktor Muhammad Bayu yaptığı açıklamada, "Burada 13, Citra Medika Hastanesi'nde de 1 kişinin cansız bedeni var. Diğeri ise Basoeni Hastanesi'nde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Doktor Bayu, yaralıların tedavilerine çeşitli hastanelerde devam edildiğini belirtti. Polis, kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.