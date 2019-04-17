Endonezya’da oy kullanma işlemi sona erdi

Ülke genelinde 34 eyaletteki 80 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda kayıtlı seçmenlerin yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 13.00’te tamamlandı.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine başlanırken, anket şirketlerinin seçim verilerini yayınlamasına ise yerel saatle 15.00’te izin verilecek.

Sakin bir ortamda yapılan ve ilk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçiminin aynı günde yapıldığı seçimde, seçim güvenliği için bir milyondan fazla personel görevlendirildi.

Papua eyaletinin başkenti Jayapura'daki seçim yetkilileri, başkente bağlı bazı bölgelerde oy pusulası ve oy sandığı temininde yaşanan sorunlardan dolayı oy verme işleminde gecikmeler olduğunu bildirdi.

190 milyondan fazla seçmenin kayıtlı olduğu ve yüzde 70 civarında katılım oranı beklenen ülkede, devlet başkanlığı seçimi için yeniden aday olan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto yarışıyor.

Yaklaşık 810 bin sandığın kurulduğu ve 16 ulusal partinin yer aldığı seçimde, merkez parlamento, eyalet, il ve ilçeleri kapsayan yerel yönetimlerin bölgesel meclisleri için 245 binden fazla milletvekili adayı bulunuyor ve toplamda da 20 bin 528 sandalye yer alıyor.

Öte yandan devlet başkanlığı için sadece iki adayın yarışması nedeniyle ikinci tura gerek kalmadan en fazla oyu alan seçilmiş olacak. Seçimde yer alan partilerin, merkez parlamentoda Temsilciler Meclisine (DPR) girebilmesi için ise yüzde 4 barajını aşması gerekiyor.

Widodo ve Subianto’nun daha önce de rakip olduğu 2014 başkanlık seçimde, Widodo yüzde 53,15 oy oranı ile devlet başkanı olmuştu.

Yüksek Seçim Kurulunun (KPU) resmi seçim sonuçlarını 22 Mayıs’a kadar açıklaması bekleniyor.