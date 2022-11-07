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Dünya

Endonezya'da petrol gemisi karaya oturdu

Endonezya sularında karaya oturarak mahsur kalan ham petrol gemisinin kurtarılmasının yaklaşık bir ay süreceği bildirildi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 23:21 - Güncelleme:
Endonezya'da petrol gemisi karaya oturdu
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Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya Donanması, 26 Ekim'de Endonezya'nın Riau Adaları açıklarında karaya oturan Cibuti bandıralı Young Yong gemisini kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen geminin Refinitiv Eikon'daki nakliye verilerine göre neredeyse tamamen dolu olduğu ifade ediliyor.

Gemiyi kurtarmak için operasyonun sürdüğünü aktaran Tuğamiral Arsyad Abdullah, yakındaki doğal gaz boruları nedeniyle kurtarma çalışmalarının dikkatli yürütülmesi gerektiğini ve bu sebeple çalışmaların yaklaşık bir ay sürebileceğini kaydetti.

Young Yong, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı olarak petrol kaçakçılığı ağında yer aldığı iddiasıyla geçen hafta ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Singapur ve Endonezya'daki ABD büyükelçiliği yetkilileri söz konusu geminin durumuna dair sorulara yanıt vermedi.

Petrol gemisinin, 26 Ekim'de Singapur Boğazı'nda Singapur'a doğal gaz sağlayan önemli bir boru hattının yakınında karaya oturduğu ve herhangi bir yaralanma veya sızıntıya neden olmadığı bildirilmişti.

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