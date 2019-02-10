İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'daki sel felaketinde 3 kişi öldü

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişi öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tempo gazetesinin haberine göre, eyaletin başkenti Bandung'da dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar bölgedeki Catiendah köyünde sele neden oldu.

Selde, 10'dan fazla ev zarar gördüğü bilgisi paylaşılırken, bölgede 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Köy halkının tahliye edildiği bölgede, sel sonrası bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bu arada geçen ay, Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

Kılıçdaroğlu´nun ´Ali Kılıç´ dayatmasına isyan ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Taksim-Kadıköy minibüsünde vatandaşlara büyük sürpriz

Taksim-Kadıköy minibüsünde vatandaşlara büyük sürpriz

'Huawei' iddiaları yalanlandı

'Huawei' iddiaları yalanlandı

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Guiado'ya tepki: Acaba şimdi ne düşünüyorlar

Guiado'ya tepki: Acaba şimdi ne düşünüyorlar

Hollanda o Türkleri konuşuyor

Hollanda o Türkleri konuşuyor

Yunanistan'da terörist Kufonidas'a yeniden izin

Yunanistan'da terörist Kufonidas'a yeniden izin

Sudan'da BM helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Sudan'da BM helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var
 

POPÜLER HABERLER

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA