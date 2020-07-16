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Dünya

Endonezya'da sel can aldı! Ölü 25'e yükseldi

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde can kaybının 25'e yükseldiği, 69 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 13:20 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:20
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Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla, hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e çıktığı ifade edildi.

Selde kaybolanların sayısının 69 olarak revize edildiği belirtilen açıklamada, su baskınlarında 19 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bölge genelinde 15 bin 994 kişinin selden olumsuz etkilendiğini kaydeden yetkililer, evleri hasar gören 2 bin 949 kişinin güvenli alanlara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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