26 Kasım 2025 Çarşamba
Endonezya'da sel felaketi 10 can aldı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

26 Kasım 2025 Çarşamba 10:15
Endonezya'da sel felaketi 10 can aldı
Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Arama kurtarma ekipleri Kuzey Sumatra'ya bağlı Sibolga kentinde en az 5 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken 3 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de halen kayıp olduğunu belirtti.

Orta Tapanuli bölgesinde ise toprak kayması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken şiddetli yağışların yol açtığı seller ise yaklaşık 2 bin binayı sular altında bıraktı.

Güney Tapanuli'de ise sel ve toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 470 ev sular altında kaldı.

Acil yardım çadırlarının kurulduğunu belirten yetkililer, bölge halkını yüksek risk altındaki alanları derhal tahliye etmesi konusunda uyardı.

