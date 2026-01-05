İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Endonezya'da sel felaketi: 9 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 17:35
Endonezya'da sel felaketi: 9 kişi hayatını kaybetti
Antara News'ün haberine göre, Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, uzun süredir etkisini sürdüren şiddetli yağışların sel felaketine yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, eyaletin 3 bölgesini vuran sellerde 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı ve 5 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.

Etkilenen bölgelerdeki 102 kişinin geçici olarak güvenli alanlara tahliye edildiği, 5 evin sel sularına kapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinde kesintiler yaşandığı kaydedildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Kasım 2025'ten itibaren etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 1177 kişi hayatını kaybetmişti.

