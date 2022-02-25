İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2022 Cuma / 24 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'da şiddetli deprem: 2 kişi öldü 20 kişi yaralandı
Dünya

Endonezya'da şiddetli deprem: 2 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

AA25 Şubat 2022 Cuma 09:21 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 09:22
ABONE OL

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra adasının kuzeyinde, Batı Sumatra eyaletindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında, 12 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, yaptığı basın açıklamasında, depremde en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Aralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğünü aktaran Suharyanto, sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edildiğini belirtti.

Suharyanto, depremin bölgede heyelanı tetiklediğini ifade etti.

"Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'nın Sumatra adasında 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya'da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.