İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'da şiddetli yağışlar felakete dönüştü... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
Dünya

Endonezya'da şiddetli yağışlar felakete dönüştü... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 442'ye çıktı.

AA30 Kasım 2025 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Endonezya'da şiddetli yağışlar felakete dönüştü... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) internet sitesindeki verilere göre, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 442'ye yükseldi.

Kayıp 400'den fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken yaralı sayısı 646'ya çıktı.

Jakarta Post'un haberine göre yetkililer, birçok yolun kapandığını, telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğünü ve karadan ulaşılamayan bölgelere helikopterler aracılığıyla insani yardım götürdüklerini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulunmuştu.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü kaydetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.