İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2020 Pazartesi / 6 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,85
  • EURO
    8,0197
  • ALTIN
    427.587
  • BIST100
    1203.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti
Dünya

Endonezya'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 100 bini aştı.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:09 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:09
ABONE OL

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saate 1525 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 100 bin 303’e yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 57 artarak 4 bin 838’e, iyileşenlerin sayısı da 1518 artarak 58 bin 173’e çıktı.

Ülkede haziran başında normalleşme sürecine girilmesi sonrasında vaka ve can kaybında zaman zaman rekor artışların yaşanması dikkati çekiyor.

Yetkililer, normalleşme sürecinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.