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Dünya

Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmen sandık başına gitti

Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmen, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve yerel temsilcileri seçmek için sandık başına gitti.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmen sandık başına gitti
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Yerel kaynaklara göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 13.00'te sona erdi.

Sandıklar bazı bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak açıldı. Seçim, 10 köyde ise fırtına ve seller nedeniyle ertelendi.

Oyların sayılmaya başladığı, resmi sonuçların açıklanmasının ise bir ay sürebileceği kaydedildi.

Adaylardan birinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, devlet başkanı seçiminin ikinci turu 26 Haziran'da yapılacak.

DEVLET BAŞKANLIĞI GÖREVİ İÇİN 3 ADAY YARIŞIYOR

Seçim kampanyası süresinin 10 Şubat'ta resmen sona erdiği ülkede, devlet başkanlığı için 3 aday yarıştı.

Halihazırdaki Savunma Bakanı Prabowo Subianto, eski Orta Java Valisi 55 yaşındaki Ganjar Pranowo ve eski Cakarta Valisi Anies Baswedan devlet başkanlığı koltuğu için yarışırken, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu olan Surakarta Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka ise bu yarışta Subianto'nun yardımcısı olarak seçimlere katıldı.

3 saat dilimine sahip ülkede, yerel saatle 13.00'te sona eren seçimde, seçmenlere, devlet başkanı ve yardımcısı, ulusal, vilayet, bölge ve naiplik ile kent seviyesinde temsilcilerini belirleyebilecekleri 5 pusula verildi.

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