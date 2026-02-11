İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba
Dünya

Endonezya'da yanardağ alarmı: Semeru peş peşe patladı

Endonezya'daki Semeru Yanardağı peş peşe patladı. 1000 metreye kadar kül püskürten yanardağın tehlike düzeyinin '3. seviye' olduğu açıklandı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 09:35
Endonezya'da yanardağ alarmı: Semeru peş peşe patladı
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 5 kez patlarken 1000 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Antara News'ün haberine göre Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Yanardağ, yerel saatle 00.28-08.06 saatlerinde 5 kez patladı ve 600 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttü.

Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğunu açıkladı.

Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda da her türlü faaliyetin yasaklandığını bildirdi.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

