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Dünya

Endonezya'da yanardağ patlamasından etkilenenler güvenli bölgelere yerleştirilecek

Endonezya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine yakınlarda yaşayan 301 aileyi, güvenliklerini sağlamak amacıyla kalıcı olarak yeni yerleşim yerine nakletmeye karar verdi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Endonezya'da yanardağ patlamasından etkilenenler güvenli bölgelere yerleştirilecek
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Antara News sitesinin haberine göre, Tarım ve Mekansal Planlama Bakanı Agus Harimurti Yudhoyono, volkanik patlamalardan ciddi şekilde etkilenen 301 ailenin, Bolaang Mongondow Selatan bölgesindeki Modisi köyüne kalıcı olarak yerleştirileceğini duyurdu.

Köyün, ailelerin balıkçılık ve hindistan cevizi yetiştiriciliğiyle geçimlerini sağlamayı sürdürmesine müsait olduğu için seçildiğini belirten Yudhoyono, ailelere yeni yerleşim bölgesinde ev ve temel altyapı tesislerinin sağlanacağını bildirdi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlamanın ardından, bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırılmıştı.

Yetkililer, volkan uyarısını en yüksek seviye olan 5'e çıkarmıştı.

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