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Dünya

Endonezya'da yaşanan felakette can kaybı 67'ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Endonezya'da yaşanan felakette can kaybı 67'ye yükseldi
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Antara News sitesinin haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, Marapi Yanardağı'nın patlamasının ardından kayıp olduğu bildirilen kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Muhari, patlama sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve meydana gelen sellerden dolayı ölenlerin sayısının 67'ye, yaralı sayısının 44'e yükseldiğini bildirdi.

Çalışmaların kayıp 20 kişi için sürdürüldüğünü belirten Muhari, "Arama ve kimlik belirleme süreci hala devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı değişebilir." ifadelerini kullandı.

Marapi Yanardağı'nın 11 Mayıs'ta patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller, can kayıplarına yol açmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yüzlerce aktif yanardağ bulunuyor. Ülkenin Sumatra Adası'nda yer alan Marapi de dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmakla ve ani patlamalarıyla biliniyor.

  • yanardağ patlaması
  • batı sumatra
  • marapi yanardağı

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