İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,513
  • EURO
    49,2608
  • ALTIN
    5701.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor
Dünya

Endonezya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

AA28 Kasım 2025 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Endonezya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor
ABONE OL

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansından, çarşamba gününden bu yana Sumatra'da şiddetli bir şekilde devam eden muson yağmurları nedeniyle 79 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kayıp 100'e yakın kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı ise binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını ve binlerce ailenin yerinden olduğunu kaydetti.

Ayrıca pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanların da sellerde zarar gördüğü aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.