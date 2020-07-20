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Dünya

Endonezya'daki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde can kaybının 38'e yükseldiği, 11 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:49
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Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde geçen hafta meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Şu ana kadar su baskınlarından yaşamını yitirenlerin sayısının 38’e ulaştığını açıklayan yetkililer, aile yakınlarının bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının da 11 olarak güncellendiği bilgisini paylaştı.

Selden 50 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği bölgede 9 okul, 13 ibadethane ve 4 bin 202 ev hasar gördü.

Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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