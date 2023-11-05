Endonezya'dan Filistin'e destek

Ulusal basındaki haberlere göre, Endonezya Ulema Meclisi (MUI) tarafından kent meydanında organize edilen gösteride, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının son bulması çağrısı yapıldı.

On binlerce kişinin katıldığı gösteride, protestocular beyaz elbiseler giydi ve Filistin bayrakları taşıdı.

Protesto alanındaki ekranlarda, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarının görüntüleri yer aldı.

GÖSTERİYE BAKANLAR DA KATILDI



Öte yandan gösteriye, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Din İşleri Bakanı Yakut Cholil Qoumas ile İnsani Kalkınma ve Kültür Koordinasyonu Bakanı Muhacir Efendi'nin de arasında yer aldığı birçok siyasetçi de katıldı.

Muhacir Efendi, yaptığı konuşmada, buraya kendilerini bizzat Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görevlendirdiğini belirterek, "Hükümetin Filistin konusundaki duruşu hususunda şüpheye yer yok. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar var gücümüzle Filistin'i destekleyeceğiz." dedi. Efendi, halktan da Filistin halkı için dua etmelerini istedi.

Bakan Qoumas da halkı "İsrail rejiminin kurbanı olan şehitler için" namaz kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Marsudi, Endonezya'dan ilk insani yardımın Filistin'e doğru yola çıktığını belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 147 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılay'ına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.