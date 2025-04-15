Endonezya'dan öğrencilere sosyal medya uyarısı

Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya'nın Los Angeles Başkonsolosluğu, ABD'deki öğrencilere yönelik "dikkatli sosyal medya kullanımı" uyarısı yaptı.

Uyarıda, ABD'de yerel göçmenlik otoritelerince uluslararası öğrencilere yönelik yoğun izleme ve kolluk kuvvetleri faaliyetlerinin gerçekleştiği anımsatıldı.

Öğrencilere hitaben "Sosyal medya hesaplarınızı yönetirken akıllı olun. Yanlış algılara veya yasal sonuçlara neden olabilecek paylaşımlardan kaçının." ifadesi kullanıldı.

Uyarıda ayrıca öğrencilerin, uygun yetki olmaksızın işe girmekten ve tam zamanlı öğrenci statülerini yenilemeyi ihmal etmekten kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı.

ABD federal veya eyalet yasalarını ihlal edebilecek her türlü eylemden kaçınılmasının öneminin vurgulandığı uyarıda, "F-1 ve/veya J-1 vizesi sahibi tüm Endonezyalı öğrencilerin dikkatli davranması ve göçmenlik yasalarına tam olarak uyması gerektiği" kaydedildi.

Endonezya'nın ABD'deki misyonlarının her türlü yardıma hazır olduğu kaydedilen uyarıda, "Sakin olun ve ders çalışma ruhunu koruyun." önerisinde bulunuldu.

Haberde, Cakarta hükümetinin, ABD'deki öğrencilere olası sınır dışı, ülkeye giriş reddi ve muhtemel gözaltı uygulamalarına ilişkin tedbir almaya çalıştığı aktarıldı.