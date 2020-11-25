Endonezyalı bakan gözaltına alındı

AA 25 Kasım 2020 Çarşamba 07:07 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 07:07

Kompas gazetesinin haberine göre, Bakan Prabowo ve bazı aile üyeleri, sabah erken saatlerde yurt dışı seyahati dönüşünde başkent Cakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havaalanı’nda Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KPK Başkan Yardımcısı Nurul Ghufron, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Prabowo’nun deniz ürünleri ihracatında yolsuzluğa karışmakla suçlandığını ifade etti.

Ghufron, Prabowo’ya yöneltilen suçlamalara ilişkin detaylı soruşturmanın KPK merkez binasında yürütüleceği bilgisini paylaştı.

Prabowo, geçen yıl düzenlenen başkanlık seçiminden sonra yeni kabinede Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı görevine getirilmişti.