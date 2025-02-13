Endonezyalı bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya resmi ziyareti kapsamında düzenlenen yemekte, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun şarkı söylemesi dikkati çekti.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, X sosyal medya hesabından, yemeğin görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun katıldığı yemekte orkestraya eşlik ederek şarkı söylediği görülüyor.

Söz konusu yemeğe Türk ve Endonezyalı bakanlar ve hükümet yetkililerinin katılım gösterdiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,10 Şubat'tan bu yana Malezya, Endonezya ve Pakistan'da mevcut işbirliklerini ele almak, bu ülkelerle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalamak üzere resmi temaslarda bulunuyor.