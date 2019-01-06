Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'nın Maluku Adası açıklarında 7.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami alarmı verildi.
Endonezya'nın Maluku Adası açıklarında 7.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami alarmı verildi.
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