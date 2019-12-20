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Dünya

Endonezya’yı saran yeni trend: Yenidoğan fotoğrafçılığı

Yenidoğan fotoğrafçılığı, Endonezya’da son dönemdeki en popüler uygulamalardan biri haline geldi.

20.12.2019  03:00 - Güncelleme: 20.12.2019  03:01

Fotoğrafçılığın yeni bir türü olarak adlandırılan bu tarzda yeni doğan bebeklere, çeşitli kostüm ve kıyafetler giydirilerek eğlenceli ve ilginç pozlar verdiriliyor.

Ülke genelinde hızla yaygınlaşan bu hizmete, saati 10 ila 15 dolar arasında değişen ücretlerle ulaşılabiliyor. Sosyal medyada bu işi yapan yüzlerce firma bulunuyor. Bu mesleği ilk icra edenlerden eski foto muhabiri Fatma Kerim, “birinin girişimci olarak bunu yapması gerekiyordu. Ben yenidoğan fotoğrafçılığını seçtim ve sonra ülke genelinde yayıldığını fark ettim” dedi.

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