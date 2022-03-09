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Dünya

''Endurance'' isimli İngiliz kutup keşif gemisinin enkazına ulaşıldı

Güney Afrikalı bir kutup keşif ekibi, 1915'te Antarktika'da batan 'Endurance' isimli İngiliz kutup keşif gemisinin enkazına ulaştı.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 15:53 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:53
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Enkazı bulan Güney Afrikalı kutup araştırma gemisi SA Agulhas II'deki keşif ekibinin direktörü Mensun Bound, yaptığı açıklamada, bundan 107 yıl önce Antarktika'da keşif amacıyla yola çıkan ancak buzların arasında mahsur kalarak batan "Endurance" gemisinin enkazına ulaştıklarını bildirdi. Bound, Weddell Denizi'nde yaklaşık 3 bin metre derinliğinde ulaşılan batık geminin şimdiye kadar mükemmel şekilde korunmuş olduğunu belirtti. 1912'de ünlü İngiliz kaşif Ernest Shackleton liderliğinde Antarktika'yı keşfetmek için yola çıkan 65 kişilik bir keşif ekibini taşıyan "Endurance" gemisi, 1915'te Weddell Denizi'nde buz kütleleri arasında mahsur kalarak batmıştı. Gemiyi batmadan önce terk eden Shackleton ve ekibi, zorlu kutup koşullarında hayatta kalıp ülkelerine geri dönmeyi başarmıştı.

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