  Enerji dengeleri değişiyor! Trump Hindistan ve Çin'i işaret etti
Dünya

Enerji dengeleri değişiyor! Trump Hindistan ve Çin'i işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın İran'dan petrol almayı bırakıp Venezuela'dan petrol tedarik edeceğini belirterek Çin'in de Venezuela petrolü satın almasına açık olduklarını belirtti.

1 Şubat 2026 Pazar 10:32
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol satın alacağını, Çin'e de kapının açık olduğunu söyledi.

Trump, Florida eyaletine seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hindistan geliyor ve İran'dan almak yerine Venezuela'dan petrol satın alacak." diyen Trump, bu konuda "anlaşma konseptinin" halihazırda oluşturulduğunu bildirdi.

Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin'e de kapının açık olduğunu belirtti.

Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Küba'ya yönelik ambargonun insani krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin, "İnsani kriz olması gerekmiyor. Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İran konusunda ise nihai karar alıp almadığı yönündeki soruya, bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunu vurgulayarak yanıt verdi.

"Bunu kesin olarak söyleyemem ancak o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler." diye konuşan Trump, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini dile getirdi.

Trump, "Nükleer silahların olmadığı, herkes için tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir ve bunu yapmaları gerekir ancak bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Ama bizimle görüşüyorlar. Ciddi şekilde bizimle görüşüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

