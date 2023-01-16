Enerji kesintilerinin giderilemediği Porto Riko'da elektrik üretimi özelleştirilecek

Porto Riko Kamu Özel Ortaklıkları Kurumu yöneticilerinden Fermin Fontanes, yönetim kurulu ve üyelerin katılımıyla elektrik üretiminin özelleştirilmesine dair oylama yapıldığını söyledi.

Oylamada elektrik üretiminin özelleştirilmesinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Fontanes, sözleşmenin, elektrik üretimi ve dağıtımıyla ilgili mercilere ve ardından onaylanması için Porto Riko Valisi'ne gönderileceğini aktardı.

Porto Riko Senatosu Başkanı Jose Luis Dalmau, süreci inceleyeceklerini ve devlete bağlı elektrik şirketinde çalışan işçilerin haklarının korunmasının yanı sıra kesintilerin azaltılmasını da talep edeceklerini dile getirdi.

Halkın mevcut durumdan rahatsız olduğunu ve daha güvenilir elektrik sistemi talep ettiğini kaydeden Dalmau, "Sistemimizin yenilenmesi önemli bir önceliktir." ifadesini kullandı.

Porto Riko'da altyapı sorunlarının yanı sıra Ada'nın elektrik şebekesi, 2017'de Maria Kasırgası'nın ardından yerle bir olmuş, o dönemde aylarca enerji sıkıntısı yaşanmıştı. Maria Kasırgası'ndan bu yana da Ada'nın elektrik şebekesinin sorunları bir türlü giderilemiyor.

Porto Riko'yu 18 Eylül 2022'de vuran Fiona Kasırgası nedeniyle yaklaşık 600 bin kişi günlerce elektriksiz kalmıştı.

Porto Riko'daki elektrik santrallerinde 2016, 2021 ve 2022'de çıkan yangınlar yüzünden Ada'nın büyük bölümünde enerji kesintileri olmuştu.

Ada halkı, yıllardır çözülemeyen enerji sıkıntısı nedeniyle evlerindeki elektronik cihazların bozulduğunu, insülin de dahil olmak üzere buzdolaplarındaki bozulan ilaçları ve gıdaları atmak zorunda kaldıklarını belirtmişti.