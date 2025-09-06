İSTANBUL 25°C / 20°C
  Enerji piyasalarını alt üst edecek rakamı açıkladılar: 150 milyar varillik rezerve sahibiz
Dünya

Enerji piyasalarını alt üst edecek rakamı açıkladılar: 150 milyar varillik rezerve sahibiz

Komşu ülke, 150 milyar varillik petrol rezervine sahip olduğunu açıkladı. Batı ve ABD'nin dikkatini çekecek söz konusu petrol rezervi ülkeyi, dünya enerji sıralamasında üst basamaklara çıkarıyor. Öte yandan mevcut rezervlerin küresel enerji piyasalarını 120 yıldan fazla süre besleyebileceğini ifade edildi.

6 Eylül 2025 Cumartesi 19:17
Enerji piyasalarını alt üst edecek rakamı açıkladılar: 150 milyar varillik rezerve sahibiz
ABONE OL

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin petrol rezervinin yaklaşık 150 milyar varil olduğunu belirtti.

Sudani, Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat Uluslararası Enerji Forumu"nda konuştu.

"Petrol rezervimiz yaklaşık 150 milyar varildir." diyen Sudani, bu miktarın Irak'ı dünya sıralamasında en üst basamaklara taşıdığını söyledi.

Sudani, Irak'ın küresel enerji piyasalarını 120 yıldan fazla süre besleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Irak'ın son yıllarda büyük bir sanayi ve kalkınma sahasına dönüştüğünü ifade eden Sudani, enerji sektörünün hızla geliştiğini, yeniden imar ve kalkınma çalışmalarının da ivme kazandığını kaydetti.

Başbakan Sudani, petrol ve gaz alanında yatırım yapmak isteyen şirketlere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

