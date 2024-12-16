Proje ve yapımı Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ (BEST) tarafından gerçekleştirilen "Tskhaltubo-500" trafo merkezinin açılışı için İmereti bölgesinde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, bakanlar, milletvekillileri, BEST yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kobakhidze, proje maliyetinin 19 milyon 800 bin dolar olduğunu kaydetti.

Gürcistan'ın enerji üretimi konusunda tamamen bağımsız olması için yoğun çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kobakhidze, "Elektrik üretimimizde 2028 yılında 8 bin megavatı aşacağımızı düşünüyoruz, 2030 yılında ise 10 bin megavatı aşmayı planlıyoruz." dedi.

Kobakhidze, Gürcistan ile AB arasındaki ilişkilere de değinerek, "İddialı nihai hedefimiz 2030 yılı için Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Orbay ise açılış törenine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Gürcistan'ın stratejik ve en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Orbay, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Orbay, Gürcistan ile ortak projeleri gerçekleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

İki ülke arasında 3 milyar doları aşan yıllık ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Orbay, "Biz bu hedefe doğru birlikte ilerliyoruz ve bu hedefi de aşmayı hedefliyoruz." dedi.

Orbay, iki ülke arasında enerji alanında yakın işbirliği yapıldığını dile getirerek, ortak gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı gibi projelerin Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin örneği olduğunu vurguladı.

Türkiye'den Gürcistan'a 2,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapıldığını aktaran Orbay, bu alanda da önde gelen ülkeler arasında yer aldıklarını ifade etti.

Orbay, "Tskhaltubo-500" trafo merkezi projesini gerçekleştiren BEST firmasının Gürcistan'da yılar boyunca başarılı faaliyetler sürdürdüğünü kaydetti.