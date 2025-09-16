İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2692
  • EURO
    49,0345
  • ALTIN
    4892.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Enerjide büyük kopuş: AB'den Rus fosil yakıtına yeni yasak planı
Dünya

Enerjide büyük kopuş: AB'den Rus fosil yakıtına yeni yasak planı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan fosil yakıt alımının daha hızlı sonlandırılmasına yönelik yasal düzenleme teklif edeceğini duyurdu. Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ekonomik baskıyı artıracak 19. yaptırım paketinin de yolda olduğunu açıkladı.

AA16 Eylül 2025 Salı 23:30 - Güncelleme:
Enerjide büyük kopuş: AB'den Rus fosil yakıtına yeni yasak planı
ABONE OL

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve fosil yakıt ithalatı hakkında açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı ek önlemlerle artırma konusunda olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını belirten von der Leyen, "AB Komisyonu, kripto para birimlerini, bankaları ve enerjiyi hedef alan 19. yaptırım paketini yakında sunacak." ifadesini kullandı.

"RUSYA'DAN FOSİL YAKIT İTHALATI AŞAMALI OLARAK DURDURULACAK"

Von der Leyen, Rusya'nın fosil yakıtlardan elde edilen gelirlerle ayakta durduğuna ve Ukrayna'ya saldırıları da bu şekilde finanse ettiğine dikkati çekerek, "AB Komisyonu, buna son vermek için Rus fosil yakıt ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını hızlandırmayı teklif edecek." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımının 2028 başında tamamen yasaklanması konusunda bir yasal düzenlemeyi müzakere ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde AB doğal gaz ithalatının yüzde 45'ini, petrol ithalatının da yüzde 25'ini Rusya'dan gerçekleştiriyordu. Bu oranlar savaşla birlikte hızla geriledi.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması yaptırımlar arasında bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.