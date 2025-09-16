Enerjide büyük kopuş: AB'den Rus fosil yakıtına yeni yasak planı

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve fosil yakıt ithalatı hakkında açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı ek önlemlerle artırma konusunda olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını belirten von der Leyen, "AB Komisyonu, kripto para birimlerini, bankaları ve enerjiyi hedef alan 19. yaptırım paketini yakında sunacak." ifadesini kullandı.

"RUSYA'DAN FOSİL YAKIT İTHALATI AŞAMALI OLARAK DURDURULACAK"

Von der Leyen, Rusya'nın fosil yakıtlardan elde edilen gelirlerle ayakta durduğuna ve Ukrayna'ya saldırıları da bu şekilde finanse ettiğine dikkati çekerek, "AB Komisyonu, buna son vermek için Rus fosil yakıt ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını hızlandırmayı teklif edecek." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımının 2028 başında tamamen yasaklanması konusunda bir yasal düzenlemeyi müzakere ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde AB doğal gaz ithalatının yüzde 45'ini, petrol ithalatının da yüzde 25'ini Rusya'dan gerçekleştiriyordu. Bu oranlar savaşla birlikte hızla geriledi.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması yaptırımlar arasında bulunuyor.