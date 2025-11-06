İSTANBUL 19°C / 15°C
  Enerjide dengeleri değiştirecek anlaşma: ABD, Kazakistan ile el sıkıştı
Dünya

Enerjide dengeleri değiştirecek anlaşma: ABD, Kazakistan ile el sıkıştı

Kazakistan ile Amerika Birleşik Devletleri, stratejik öneme sahip kritik minerallerin geliştirilmesi ve tedariğinde işbirliğini öngören Mutabakat Zaptı'nı Washington'da imzaladı. İmza, Cumhurbaşkanı Tokayev'in “C5+1” Zirvesi öncesinde gerçekleştirildi.

6 Kasım 2025 Perşembe 20:15
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "C5+1" formatındaki Orta Asya-ABD Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Tokayev'i havalimanında ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau karşıladı.

Zirve öncesi Tokayev, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile bazı Beyaz Saray temsilcileriyle bir araya geldi.

Tokayev, Kazakistan ile ABD'nin ekonomik işbirliği yoluyla stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirmek için önemli fırsatlara sahip olduğunu belirterek, çok yönlü işbirliğini derinleştirmek amacıyla yapıcı diyaloğa da hazır olduklarını bildirdi.

Görüşmelerin ardından, Kazakistan ve ABD arasında, Cumhurbaşkanı Tokayev'in huzurunda, kritik mineraller alanında işbirliğine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

