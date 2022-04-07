Enerjide iş birliği çağrısı! Geleceğin petrolü AB'nn gündeminde

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Gas Infrastructure Europe (GIE)" tarafından düzenlenen enerji konferansında değerlendirmelerde bulunan Steiner, kısa vadede farklı sektörlerde iş birliğinin önemine değindi.

Steiner, Avrupa'nın en önemli gündem maddelerinin başında enerjinin geldiğini anımsatarak, elektrik başta olmak üzere birçok alanda beraber adım atılması gerektiğini vurguladı.

İş birliğinin özellikle elektrik sektöründe gerektiğinin altını çizen Steiner, "Doğal gazda yapılacak iş birliğinin ise kısa vadede fiyatlardaki kırılganlığı bir dengeye dönüştürmek olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Slovakya Ekonomi Bakan Yardımcısı Karol Galek de enerjide kaynak çeşitliliğinin önemine değinerek, "Hidrojeni, sıvılaştırılmış doğal gaz gibi seçenekleri daha fazla değerlendirmeliyiz. En önemlisi ise bizim bir acil durum planına ihtiyacımız var." diye konuştu.



Çekya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rene Nedela da ülkeleri sadece Avrupa değil NATO seviyesinde iş birliğini artırmaya çağırdı.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Müsteşarı Adam Guibourge-Czetwertynski ise tüm Avrupa'ya seslenerek, "Beraber çalışıyoruz ancak bu daha fazla olmalı. Kaynak çeşitlendirmeliyiz. Rusya'dan bağımsız olabilmek için yeni terminaller, bağlantılar inşa etmeliyiz. Bunların hepsi çok kritik yatırımlar." dedi.