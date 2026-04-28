İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,047
  • EURO
    52,8008
  • ALTIN
    6648.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Enerjide üçlü iş birliği: ''Bölge için kritik merkez olacak'' iddiası
Arnavutluk, ABD ve Yunanistan arasında enerji alanında kritik anlaşmalar imzalandı. Tiran'daki imza töreninde konuşan yetkililer, işbirliğinin bölgesel enerji güvenliği ve çeşitliliği açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, anlaşmaların büyük yatırımları ve modern teknolojiyi beraberinde getireceğini belirterek, Avlonya'nın Güneydoğu Avrupa'da enerji açısından kritik bir merkez haline geleceğini ifade etti.

AA28 Nisan 2026 Salı 20:00
ABONE OL

Arnavutluk hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Avlonya şehrindeki enerji merkezinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin çerçeve anlaşması, başkent Tiran'da imzalandı.

Anlaşmaların imza törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Enerji ve Altyapı Bakanı Enea Karakaçi, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu anlaşmalar, "ABD ile yakın işbirliği ve komşu Yunanistan ile somut etkileşim içinde enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve bağımsızlığını güçlendirme yolunda önemli adım" olarak nitelendirildi.

Rama, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmaları olağanüstü olarak nitelendirerek, "Bu durum, çok büyük bir yatırım, modern teknoloji ve tedarik anlaşmalarını da beraberinde getirecektir. Böylece Avlonya, Güneydoğu Avrupa'da enerji için kritik bir nokta haline gelecektir." diye konuştu.

Bakan Karakaçi de ABD ile olan ortaklığın, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli planlamaya dayalı, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etme vizyonunu yansıttığını söyledi.

Büyükelçi Guilfoyle ise Arnavutluk'un, Batı Balkanlar'da bağlantı kuran ülke olarak giderek daha önemli bir rol oynadığına dikkati çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.