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Dünya

Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin Libya'da askeri üs kurmak istemesi durumunda buna engel olmayacaklarını söyledi.

AA23 Şubat 2020 Pazar11:57 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 12:14

Libya El-Ahrar televizyonunun haberine göre, ABD merkezli Bloomberg News'e konuşan Başağa, "Ruslar Libya'da Hafter için değil, Libya ve Afrika'daki stratejik çıkarları için bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN LİBYA'DA ÜS KURMASINI ENGELLEMEYECEĞİZ'

Başağa, ABD'nin Libya'da üs kurmasına engel olmayacaklarını ve bu üssün Libya’da istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Hafter milislerinin 18 Şubat'ta Trablus Limanı'na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını ve Hafter ile yapılan bütün siyasi ve askeri müzakereleri de durdurduğunu açıklamıştı.

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