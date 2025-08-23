Engelli, gazi ve şehit ailelerini kapsıyor… Türkiye'den KKTC'ye 84 milyon liralık yeni destek paketi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından sağlanan sosyal desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tatar açıklamasında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimi ve güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının iyiliği ve refahı için anavatan Türkiye'nin ülkemize yönelik kapsamlı destekleri her alanda artarak devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, eğitimden sağlığa, ulaşım ve teknolojik altyapı çalışmalarından suya kadar hemen her alanda, KKTC'de yürütülen büyüklü küçüklü pek çok projeyi ve hizmeti aktif olarak desteklemektedir. Bu alanların en önemlilerinden biri de toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal yardım faaliyetleridir" dedi.

"DESTEKLER HALKIMIZIN GÖNLÜNDE ÖNEMLİ BİR KARŞILIK BULDU"

Yapılan desteklerin Kıbrıs Türk halkının gönlünde önemli bir karşılık bulduğunu gözlemlediğini belirten Tatar, "Örneğin pandemi döneminin etkilerini hafifletmek amacıyla 2020 ve 2022 yıllarında sağlanan yardımlar bu anlayışla oluşturulan bir programa dayanıyordu. KKTC vatandaşı olup sosyal yardım alan, engelli birey, şehit ailesi, malul ve gazi yaklaşık 10 bin insanımıza bu program dahilinde katkı sağlanmıştı" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 10 BİN 750 İNSANIMIZIN HER BİRİNE TOPLAMDA 84 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAK AKTARILMASINI KARARA BAĞLADIK"

Yeni girişimlerin olacağı yönünde mesaj veren Tatar, "Halkımızın ekonomik olarak en zayıf kesimlerine bir nebze de olsa rahatlama getirecek, devletin şefkatli elini onlarla bir kez daha buluşturacak biçimde önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye'nin yeni bir katkısı daha olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın adaya ziyareti sırasında yapmış olduğumuz görüşmelerde bu konuyu tekrar gündeme getirdim ve bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaptığımız görüşme neticesinde halen sosyal yardım alan, engelli, şehit ailesi, gazi ve malul olan yaklaşık 10 bin 750 insanımızın her birine yaklaşık 10 bin lira olacak şekilde toplamda 84 milyon liralık bir kaynak aktarılmasını karara bağladık. Bu desteğin verilmesinde gayretleri olan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın şahsında teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün KKTC'de E-Devlet Mobil Uygulaması lansmanına katılmıştı.