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Dünya

''ENI Türkiye'ye bilgi verdi'' iddiası Rum yönetimini telaşlandırdı

'ENI Türkiye'ye bilgi verdi' iddiası Güney Kıbrıs Rum kesimi'ni telaşlandırdı. Hükümet sözcüsü Kyriacos Kousios, 'İtalyan şirketin Türkiye'ye 8. blokla ilgili veri paylaştığını düşünmüyorum' açıklamasında bulundu.

Star.com.tr22.01.2020  16:09 - Güncelleme: 22.01.2020  16:32

Türkiye'nin Kıbrıs'ın güneyinde yer alan 'G' ruhsat sahasında sondaj çalışmalarına son sürat devam ettiği sıralarda Güney Kıbrıs Rum kesimi'ni karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

İDDİALAR RUM YÖNETİMİNİ TELAŞLANDIRDI

Türkiye'nin Kıbrıs'ın güneyinde sondaj çalışmalarına başlamadan önce İtalyan enerji şirketinin 8. blokla ilgili Türkiye'ye bilgi verdiği ileri sürüldü. İddialar karşısında Hükümet sözcüsü Kyriacos Kousios, Yunan devlet kanalı ERT'ye açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE BİLGİ VERMEDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İtalyan enerji şirketi ENI'nın Türkiye'ye 8. gaz arama bloğuna ait bilgi paylaşmış olabileceği iddialarına ilişkin Kousios, "İki şirketin Türkiye'ye çalışmalarla ilgili bilgi verdiğini düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

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Türkiye ve İtalya'nın bazı çalışmalar yaptığını sözlerine ekleyen Hükümet Sözcüsü, İtalyan şirketlere gözdağı verdi. Kousios, "Enerji şirketlerinin hiçbirinin Türkiye'ye Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinin 8. bloğundaki bir alanla ilgili bilgi vermesini önermiyorum" açıklamasında bulundu.

"SONDAJ YAPMAYIZ" DEMİŞLERDİ

İtalyan enerji şirketi ENI'nin CEO’su Claudio Descalzi, daha önceden yaptığı bir konuşmada Yavuz sondaj gemisinin bulunduğu bölgeyle ilgili olarak "Karşımızda savaş gemisi varsa, sondaj yapmayız" açıklamasında bulunmuştu.

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