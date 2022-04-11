Yeni Zelanda'dan Ukrayna kararı: 50 personelini Avrupa'ya gönderiyor

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, Avrupa bölgesinde barışın küresel istikrar için gerekli olduğunu belirterek Yeni Zelanda'nın desteğinin amacının Ukrayna'nın Rus saldırılarını püskürtmesine yardım etmek olduğunu ifade etti.



Ardern, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 50 askeri personel ile "C-130 Hercules" uçağının Avrupa'ya gönderileceğini açıkladı.

Bir ülkeye yapılan bu saldırının herkes için "tehdit" olduğunu vurgulayan Ardern, Yeni Zelanda'nın da bu durumda rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'dan 13 Nisan'da havalanması planlanan uçağın, Ukrayna'ya girmeyeceği, dağıtım merkezlerine ekipman ve malzeme taşımak için Avrupa'da konuşlandırılacağı belirtildi.