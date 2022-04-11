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Dünya

Yeni Zelanda'dan Ukrayna kararı: 50 personelini Avrupa'ya gönderiyor

Yeni Zelanda, Ukrayna için havacılık tarihinin en başarılı nakliye uçaklarından biri olarak bilinen 'C-130 Hercules' uçağı ile 50 askeri personelini Avrupa'ya gönderiyor.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 12:47 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:34
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The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, Avrupa bölgesinde barışın küresel istikrar için gerekli olduğunu belirterek Yeni Zelanda'nın desteğinin amacının Ukrayna'nın Rus saldırılarını püskürtmesine yardım etmek olduğunu ifade etti.

Ardern, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 50 askeri personel ile "C-130 Hercules" uçağının Avrupa'ya gönderileceğini açıkladı.

Bir ülkeye yapılan bu saldırının herkes için "tehdit" olduğunu vurgulayan Ardern, Yeni Zelanda'nın da bu durumda rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'dan 13 Nisan'da havalanması planlanan uçağın, Ukrayna'ya girmeyeceği, dağıtım merkezlerine ekipman ve malzeme taşımak için Avrupa'da konuşlandırılacağı belirtildi.

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