1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu. Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü ile yaşanan Suriye devriminin ilk yıldönümü başkent Şam'da gün boyu kutlandı. Suriye halkı, devrimin ilk yıl dönümünü sokaklarda kutladı. Askeri geçit töreni ile başlayan kutlamalar akşam saatlerinde yerini Emevi Meydanı'nda havai fişek gösterileri ve konserlere bıraktı.

Suriyeliler, şarkılar söyleyerek dans etti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da Başkanlık Sarayı'nda ulusa seslendi. Eş-Şara'nın konuştuğu gecede duygusal anlar yaşandı. Dün akşam yayınlanan bir görüntü, Esad rejiminin saldırılarını ve işkencelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Saraydaki etkinliğe Halep'teki hava saldırılarının ardından enkazdan çıkarılan ve o dönem 5 yaşında olan Ümran da katıldı.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra üstü toz içerisinde, yüzü kanlı bir halde ambulansın arka koltuğunda şok olmuş görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran, dün akşamki etkinlikte yaşadığı korku dolu anları anlattı. Bombalamada yaralandığını söylediklerini ama kendisinin hatırlamadığını söyleyen Ümran, "Büyüdüm ve kalbimde bir boşluk var; bunun korku mu yoksa ağlama mı olduğunu bilmiyorum. Hikayemi sadece videolardan öğrendim. Kendimi toz içinde gördüm. Şimdi zaferle birlikte , hayatıma büyük ışık geri döndü" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜMRAN BEBEK İLE İLGİLİ DERGİLERE KAPAK OLDUĞU ZAMAN TİMSAH GÖZYAŞLARINI DÖKENLER, SADECE İKİLCİKLİ DAVRANIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Kasım 2016'da İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu'na katıldığı toplantıda Ümran bebeğe gözyaşı dökenleri eleştirmişti. Dünyanın Suriye krizi karşısındaki tutumunu de eleştiren Erdoğan, "Bombalardan kaçan herkese biz kapımızı açık tutmak zorundayız. Çünkü onlar insan. O insanları bombaların altında bırakamayız. Sadece bir Aylan bebeği dünya dergilerinde kapak yaptıklarına feryat edenler, burada timsahın gözyaşlarını oynuyorlar. Ümran bebek ile ilgili, o gözü kumlarla, topraklarla dolu oalrak kan revan içinde dergilere kapak olduğu zaman timsah gözyaşlarını dökenler, sadece ikilcikli davranıyorlar"" ifadelerini kullanmıştı.