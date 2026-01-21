İSTANBUL 9°C / 5°C
Dünya

Entegrasyon için 4 gün süre verilmişti: Terör örgütü YPG/SDG Haseke'de anlaşmayı ihlal etti

Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin çeşitli başlıklarda ortak anlayışa varıldığını bildirirken, bölgelerin entegrasyonuna yönelik detaylı istişareler için örgüte 4 günlük süre tanındığını açıklamıştı. Ardından Süleyman Şah Türbesi'nin terörden arındırıldığı haberi gelmişti. Terör örgütü YPG/SDG Haseke'de varılan anlaşmayı ihlal edip sivillere İHA saldırısı düzenledi.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Terör örgütü YPG/SDG'nin, "hükümet ile varılan ateşkesi ihlal ederek" Suriye'nin Haseke kentinde bir at çiftliğine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/SDG'li teröristler, Haseke kentinin Nehşva mahallesinde bir at çiftliğine kamiakaze İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

SURİYE'DE 4 GÜNLÜK ATEŞKES

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak'ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanılmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

Haberde, Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerde bulunulması amacıyla örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.

