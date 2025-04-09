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Dünya

EOKA sonrası 2. rezalet! Rum tarafında ırkçı eylemler hortladı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki okullarda ırkçı eylemler hortladı. Bir lisede öğrencilere, öğretmenleri Nazi selamı verdirip fotoğraf çektirdi. Diğer okulda ise EOKA'lı terörist Grivas'ın tişörtü öğrencilere giydirildi.

Akşam Gazetesi9 Nisan 2025 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
EOKA sonrası 2. rezalet! Rum tarafında ırkçı eylemler hortladı
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Rum Derinya-Sotiras Barış ve Özgürlük Lisesi öğrencileri, öğretmenlerin isteği ile Nazi selamı vererek fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar sosyal medyada yayınlanınca muhalefet partisi ayağa kalktı. AKEL Partisi olayı kınarken, Milli Eğitim Bakanlığı'nı soruşturma yapmaya çağırdı. Öğrencilerin Nazi selamlı fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

'OLAYI KINIYORUZ'

Açıklamada "Bir öğretmenin izniyle öğrencilerin Nazi selamı verirken fotoğraflarının çekilmesini rahatsız edicidir, olayı kınamaktayız. Nazizmin okullarımızda ve toplumumuzda yeri yoktur. Demokrasi faşizme karşı hoşgörüye yer bırakamaz. Nazi selamının yeniden üretilmesi, toplumsal hafızayı rencide eden ve eğitimin demokratik değerlerini zedeleyen tehlikeli bir saptırmadır" denildi.

AKŞAM, 2 Nisan'da 'Eoka ittifakı ders olsun' manşetiyle terör örgütünün kuruluş yıldönümünün ilk kez okullarda kutlandığına dikkat çekmişti.

TERÖRİST TİŞÖRTÜYLE GEZİ

Bir başka okulun öğrencilerine ise aşırı sağcı ELAM partisi tarafından terör örgütü EOKA ve Türklere karşı katliamların başsorumlusu olan terörist Grivas fotoğraflı tişört giydirilerek gezi düzenledi.

Terör örgütü Yunan okullarında!

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