Epstein arşivi patladı: Trump'ın kareleri ABD'yi sarstı

Epstein'in kişisel arşivinden çıkan ve aralarında Donald Trump, Bill Clinton ve Bill Gates'in de göründüğü yeni fotoğraflar, Washington'da büyük tartışmaya neden oldu.

AA12 Aralık 2025 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Epstein arşivi patladı: Trump'ın kareleri ABD'yi sarstı
Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinin Demokrat üyelerinin paylaştığı yeni fotoğraflarda, Trump ile birlikte, eski danışmanı Steve Bannon, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Bill Gates ve yüksek profilli diğer bazı isimlerin yer aldığı görüldü.

Epstein'in malikanesinde çekildiği belirtilen fotoğrafların, kendisine ait e-posta adresinden elde edildiği belirtildi.

ABD medyasındaki haberlerde yeni paylaşılan 19 kare fotoğrafın, Epstein'in geçmişte, söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ve "özel ilişkiler geliştirdiğini" ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı.

Komitenin servis ettiği fotoğraflar arasında, üzerinde Başkan Trump'ın yüz çiziminin de yer aldığı ve 4,5 dolar fiyat etiketi bulunan prezervatifler de ABD medyası ve sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan diğer bir fotoğraf karesinde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor.

Ne zaman, nerede ve kim tarafından çekildiği henüz bilinmeyen fotoğraflarda, Clinton, Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile birlikte görülürken, Prens Andrew, milyarder iş insanı Bill Gates ve eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers gibi isimler de söz konusu malikanede çekilen fotoğraflarda yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinden Robert Garcia, yaptığı açıklamada, Epstein'e ait mülklerden çıkan son belgelerin "Jeffrey Epstein ile vakit geçiren zengin ve güçlü erkeklerin ve binlerce kadının görüntüleri de dahil, 95 binden fazla fotoğrafı" içerdiğini belirtmişti.

