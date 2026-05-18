Epstein belgeleri Avrupa'yı sarstı! Fransa ayağında gizli mağdurlar ortaya çıktı

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, RTL radyosu ve Public Senat kanalının ortak yayınladığı Grand Jury programında, savcılığın ABD kamuoyuyla geçen yıl paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesiyle bağlantılı olarak yürüttüğü geniş çaplı soruşturmaya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Savcı Beccuau, belgelerin yayımlanmasının ardından Epstein'in Fransa ayağının araştırıldığı "insan ticareti" soruşturması kapsamında 20 kadar mağdurun tespit edildiğini, bu kişilerden 10 kadarının daha önce bilinmeyen isimler olduğunu söyledi.

Beccuau, tespit edilen kişilerin yarısının, adı Epstein belgelerinde geçen farklı manken ajanslarının eski yöneticileri Jean-Luc Brunel ve Gerald Marie'nin mağdurları olduğunu hatırlattı.

Bu isimlerin bazılarının yurt dışında olduğunu bildiren savcı Beccuau, soruşturmaya ilişkin uluslararası yardım talebinde bulunduklarını aktardı.

ABD Adalet Bakanlığı, ocakta, Epstein ile ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaşmış, siyaset arenasından ve iş dünyasından çok sayıda ismin de yer aldığı dosyalar geniş yankı uyandırmıştı. Paris Savcılığı, belgelerde adı geçen bazı isimlerin Epstein ile bağlantısına yönelik soruşturma başlatmıştı.

- JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

